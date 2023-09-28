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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الكازاخستاني: ندعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب

الرئيس الكازاخستاني،
الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف
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أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده تواصل الدعوة لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها العشرين.

وقال توكاييف - خلال محادثات أجراها مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في العاصمة الألمانية برلين أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - إن كازاخستان لن تساعد روسيا في الالتفاف حول العقوبات المفروضة عليها من الغرب على خلفية الصراع مع أوكرانيا، وأنه يتعين على ألمانيا ألا تخشى من ذلك، معربًا عن مخاوف بلاده إزاء تهديدات موسكو لسلامة أراضيها.

تشترك كازاخستان - الدولة السوفيتية الكبيرة السابقة الواقعة بآسيا الوسطى - حدود طويلة مع روسيا، كما أنها تعد موطنًا لأقلية كبيرة من العرق الروسي.

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قاسم جومارت توكاييف روسيا أوكرانيا
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