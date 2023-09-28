كيف تعتني أشهر نجمات هوليوود ببشرتهن؟

تمتلك أغلب نجمات هوليوود بشرة صافية وجذابة وحتى مع مرور السن نجد أغلب النجمات ببشرة صحية خالية من الخطوط والتجاعيد وبشكل أصغر من عمرهم الحقيقي ودائما ما تسأل كل نجمة عن روتين العناية ببشرتها لذلك أفصحت بعضهم عن سر تلك البشرة وروتين العناية بها وتبرز “البوابة نيوز” سر بعض اشهر نجمات هوليوود.

-أنجيلينا جولي:

ايقونة الجمال الامريكية تهتم بشرب حوالي لترين من المياه المعدنية غير الغازية يوميًا، ما يساعدها على التخلص من السموم ويجعل بشرتها أكثر سلاسة وليونة.



-فيكتوريا بيكهام:

عارضة الأزياء السابقة وزوجة لاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكهام تعتمد قناع الأفوكادو البارد لوجهها وليديها وتستخدم أيضًا كريم غني بالزيوت على يديها، قبل أن تلبس قفازاتها، وقبل أن تخلد إلى النوم.



-جينيفر أنيستون:

من البدائل الطبيعية والحيل الإبداعية، تستخدم جنيفر أنيستون الفازلين لرموشها فإن الفازلين وبحسب قولها، يساعدها على إبقاء رموشها قوية وكثيفة.

-كاميرون دياز:

الحليب المجفف هو سر الفاتنة كاميرون دياز فهو يساعدها على التخلص من مشاكل حب الشباب التي عانت منها لفترة طويلة.



-سيندي كروفورد:

خلطة الحليب والمياه المعدنية هي وصفة سيندي كروفورد للعناية اليومية ببشرتها وتستخدم كروفورد هذه المكونات بنسب متساوية وتضع هذا المزيج على بشرتها بشكل متكرر حسب الضرورة.



-كاثرين زيتا جونز:

تستخدم فقط الكريمات التي تحضرها في المنزل، فهي تقوم بإستعمال المكونات الطبيعية كالتفاح والعسل والمياه المعدنية وقد لاحظت بحسب تجربتها، بأن هذه الأقنعة هي مثالية لرعاية البشرة وجعلها أكثر سلاسة وليونة.



-ميراندا كير:

ايقونة جمال يتحدث عنها العالم يعود سر الجمال المطلق لميراندا كير إلى الوسائل الطبيعية التي تعتمدها لإتقان مظهرها وقالت في إحدى مقابلاتها، بأنها تضع شرائح الخيار الطازج على وجهها، فهي تضمن لها التوهج الصحي والنضارة الدائمة.

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