موعد مباراة ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول، يوم السبت المقبل، ضيفًا على توتنهام بملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم سيمون هوبر.

ويصطدم الريدز بالسبيرز في قمة الجولة السابعة من البريميرليج، في ظل تقديم الفريقين مستوى مميز بالموسم الجاري وتواجدهما في المربع الذهبي للدوري الأقوى في العالم.

يدخل فريق حمر الميرسيسايد بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والفوز بنتيجة 3-1 في 4 مباريات سابقة، أمام وولفرهامبتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ثم الانتصار على لاسك لينز في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وأيضًا الفوز على وست هام يونايتد في سادس الجولات من البريميرليج، وإقصاء ليستر سيتي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) في الدور الثالث من المسابقة.

محمد صلاح - سون

كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قرر إراحة نجم الريدز محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي، حيث استبعده عن قائمة اللقاء، حتى يصبح جاهزًا لمواجهة توتنهام المقبلة.

واستطاع الفرعون المصري تسجيل 3 أهداف بالبطولة، وصناعة 4 أخرى في 6 مباريات خاضها مع ليفربول.

كما يسعى الفريق اللندني لمواصلة سلسلة اللا هزيمة، التي بدأها منذ 2 سبتمبر الحالي، أمام بيرنلي بخماسية مقابل هدفين، والانتصار على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا التعادل مع أرسنال في ديربي شمال لندن بهدفين لمثلهما.

ويتسلح توتنهام بتألق نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي أحرز 5 أهدافًا حتى الآن بالمسابقة، ليصبح هدافًا للفريق وثاني هدافي الدوري الإنجليزي خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ8 أهداف.

ليفربول ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي توتنهام رابعًا بـ14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن برايتون ثالث الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.