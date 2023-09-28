نواب جامعة الأزهر يشاركون في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لأقسام الطب النفسي

شارك الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي عميدة كلية طب البنات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين، في فعاليات المؤتمر المشترك السنوي لأقسام الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر (القاهرة - بنين - بنات - دمياط)K والذي يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تحت عنوان: "النهج متعدد الأبعاد للطب النفسي" وبالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي برئاسة الدكتور ممتاز عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور المؤتمر من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشاد صديق بجهود أساتذة الطب النفسي وأهمية تلك الجهود التي تتحمل عبئًا كبيرًا في علاج المريض النفسي، لافتًا إلى أن جهود قطاع الطب النفسي لا ينتهي دورها عند علاج المريض النفسي وحسب، بل يتخطى ذلك إلى علاج المريض والأسرة.

وثمن نائب رئيس الجامعة جهود أطباء الطب النفسي جميعُا مقدمًا التحية إلى الدكتور محمود حمودة، رئيس القسم الأسبق، في النهوض والارتقاء بمنظومة الطب النفسي، إضافة إلى جهوده الملموسة في دعم وحدة التعليم الطبي المستمر التي تأسست عام 1977م بقرار من المغفور له الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف وزير شئون الأزهر آنذاك.

ورحب الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالحضور جميعًا، وثمن الجهود الحثيثة التي تقوم عليها أقسام الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر في النهوض والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أن قطاع الطب بجامعة الأزهر بمختلف تخصصاته يتحمل مسئوليات كبيرة تجاه خدمة المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه الجهود كانت واضحة وملموسة في ظل أزمة كورونا شهد لذلك القاصي والداني.

ورحبت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، بالحضور، وعبرت عن سعادتها بالتكامل القائم بين كليات الطب بجامعة الأزهر، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة، ودعم متواصل من نواب رئيس الجامعة، ووجهت الشكر لفريق عمل هذا المؤتمر.

ورحب الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين، بحضور المؤتمر، معبرًا عن فخره برواد الطب النفسي والقامات العلمية الكبيرة، مؤكدًا على أن قامات الطب النفسي بجامعة الأزهر نماذج مضيئة في جميع المنابر الإعلامية ولهم دور تنويري في المجتمع، وتمنى عميد كلية طب البنين للمؤتمر التوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية تسهم في خدمة المرضى محليًّا وإقليميُّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور رؤساء المؤتمر الدكتور رضا رشدي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنين القاهرة، والدكتورة تغريد الشافعي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنات القاهرة، والدكتور محمد أبو العباس، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنين دمياط، وبحضور قامات الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات الطبية الكبيرة التي أسهمت في دعم قطاع الطب النفسي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.