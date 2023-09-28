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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يشارك في افتتاح معرض منتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة

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شارك حسن شحاتة وزير العمل،مساء اليوم الخميس.بإستاد القاهرة الدولي،في إفتتاح معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب  بالمحافظات، تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "،وذلك بدعوة من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبحسب بيان فإن المعرض المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، يستمر من  اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر ،حتى 4 أكتوبر المقبل ، شارك في افتتاحه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ويُعد من أكبر المعارض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من 16 منتج بمشاركة أكثر من 150 عارض،وهذه المنتجات مصنوعة من:" الجلود،الجوبلان،الخزف،الخشب،
الرمل،الخوص،الكروشيه،النحاس،العرجون،خيوط الصوف والحرير،المكرمية،الفخار،الإيبوكس،الزجاج،الشموع،البامبو، الصدف."..يأتي هذا المعرض في إطار خطة تمكين الشباب وتنمية النشء على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، بهدف تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يتوافق مع ملامح  الدولة المصرية في ظل الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة..

يهدف المعرض إلى نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى،بالاضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع القطاع الخاص، عن توفير أكثر من 16 منتج وصناعة مختلفة لشباب مراكز الشباب مصر في كافة المحافظات،بحسب حديث وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عن المعرض ..

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الهوية الثقافية الجمهورية الجديدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المشروعات الصغيرة المنتجات الحرفية ثقافة العمل الحر حسن شحاتة وزير العمل رئيس مجلس الوزراء مشكلة البطالة وزيرة التعاون الدولي وزير الشباب والرياضة
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