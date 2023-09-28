وفاة المخرج حمدي طلبة مؤسس أول نادي مسرح في «بني مزار»

أعلن الناقد المسرحي الدكتور محمد الخطيب، عن وفاة المخرج المسرحي حمدي طلبة عن عمر ناهز 68 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض خلال السنوات الأخيرة.

ويعد الراحل حمدي طلبة واحدا من أهم وأبرز مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية الذين قدموا أعمالا من التراث الشعبي، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، كما أسس فرقة "بني مزار" المسرحية عام 1985، وكون أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية في «بني مزار» عام 1986.

وأسس الراحل مركز «بني مزار» للظواهر المسرحية عام 2009، وأشرف على جميع تجارب نوادي المسرح في «بني مزار»، ومن أبرز أعماله المسرحية «الوزير شال الثلاجة» «العفريت في كفر سالم» سعد الدين وهبة، «الكاتب والشحات» علي سالم، «مجلس العدل» توفيق الحكيم، «عريس بنت السلطان» محفوظ عبدالرحمن، «المهرج» محمد الماغوط، «مملكة الحيرة» أحمد فرغلي، «حدوته مزارية» ناصر عبد الله، «حلم يوسف» بهيج إسماعيل، «سعد اليتيم» محمد الفيل.