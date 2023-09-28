في ذكري المولد النبوي.. كيف كان يتعامل الرسول مع زوجاته؟.. فيديو

كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن كيفية تعامل الرسول مع زوجاته في كل مناحي الحياة.

أكدت صالح خلال لقائها مع الإعلامية مي البحيري، عبر برنامج "كلام ما بينا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته بكل حكمة مع زوجاته خاصة فيما يخص الحياة المعيشية، لافتة إلى أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تمس زوجاته بسوء أو "ضرب"، رغم ضغوط الحياة عليه وطلبات بيته.

أضافت: “سيدنا أبو بكر الصديق عاتب ابنته السيدة عائشة وقام بضربها وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب فعل مثل ما فعل سيدنا أبوكر مع ابنته حفصة، بعد أن عاملا الرسول صلى الله عليه وسلم بغضب وطلبتا من الرسول زيادة نفقاتهن في المعيشة مع بقية زوجات النبي، حيث كان الرسول صلى الله عليه ضيق المعيشة ولا يملك الأموال الكثيرة، فغضب الرسول من زوجاته حتى عرف سيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا عمر”.

وأوضحت أن العلاقة الزوجية لابد أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، مبينة أن الزوج يجب عليه احترام زوجته والاعتراف بأن لها حقوق مثله.

