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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الزراعة” تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة في كفر الشيخ

الزراعة تتابع صرف
الزراعة تتابع صرف الاسمدة
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قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بوزارة الزراعة، إن لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي قامت  بزيارة لمحافظة  كفر الشيخ والمرور على مراكز كفر الشيخ جمعيات دقميرة وجمعية الحافي، وكذلك مراكز بيلا ومركز الرياض، وذلك لمتابعة صرف الأسمدة خلال الموسم الصيفي، وكذلك لمتابعة الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح ومتابعة الأسمدة الواردة للجمعيات من خلال منظومة الحكومة.

وأضاف "عامر" أن هدف الزيارات هو رصد أي مخالفات والتوجيه بحل أي مشاكل وإزالة المعوقات فورا وذلك قبل الدخول في موسم الزراعة الشتوي الجديد.

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الأسمدة كارت الفلاح موسم الزراعة الشتوي
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