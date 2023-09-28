محافظ مطروح يحيل نتائج التحقيق في تسرب غاز الكلور بمحطة السيركو للنيابة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بإحالة نتائج أعمال اللجنة المكلفة لبحث أسباب تسرب أسطوانة غاز كلور أمس بمحطة رافع مياه السيركو بمرسى مطروح إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاء ذلك استمرارا للمتابعة والوقوف على أسباب التسريب؛ إذ تم عرض تقرير أعمال اللجنة التى وجه محافظ مطروح بتشكيلها برئاسة العميد حاتم السبع السكرتير المساعد فور وقوع الحادث، وذلك من خلال أحمد صالح مدير إدارة التفتيش الإدارة، وشبراوى منصور مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وبناء على ما ورد بالتقرير قرر محافظ مطروح إحالة نتائج التقرير إلى النيابة العامة لأعمال شئونها في ذلك الشأن.

وكان الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، قد أكد أمس الأربعاء، السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة السيركو غرب مدينة مرسى مطروح، مما أسفر عن اختناق عدد من سكان المنطقة المحيطة بالمحطة وصل عددهم 80 إصابة، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه ورد إلى غرفة عمليات الشركة بلاغ من محطة مياه السيركو عن تسريب غاز الكلور من إحدى الأسطوانات، وعلى الفور توجة فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب وتم السيطرة على الوضع.

وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية لتأمين الموقع والمساهمة في أعمال السيطرة علي التسريب، حيث نتج عن التسريب بعض حالات الاختناق من قاطني المساكن الملاصقة بالمحطة وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي الإسعافات اللازمة ولم ينتج عن التسريب أي حالات وفاة.

وتوجه على الفور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح إلى مقر محطة السيركو للتأكد من اتمام السيطرة على التسريب والتخلص الآمن من الأسطوانة المعدومة.

من جانب آخر، توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمستشفى العام للاطمئنان على المصابين حيث خرج جميع المصابين من المستشفى عدا حالة واحده تحت العناية مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل.