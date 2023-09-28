رئيس "الأعلى للشئون الإسلامية" بالبحرين: وثيقة القاهرة نبراس يُستضاء به

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة شكر من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" الذي جاء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما أشاد فيها بجهود جمهورية مصر العربية الرائدة في العمل على نشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة خطابات الكراهية، والتصدي للغلو والتطرف، مثمنًا جهود وزير الأوقاف في الإدارة المتميزة والناجحة لفعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوي، وما أسفر عنه من نتائج ومعطيات في غاية الأهمية تُوجت بصدور وثيقة القاهرة "لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني" التي ستشكل الأرضية للتعامل مع الوسائل العصرية للخطاب الديني، لتكون بذلك نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال، والعمل على الاستفادة المثلى منها.