ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "الأعلى للشئون الإسلامية" بالبحرين: وثيقة القاهرة نبراس يُستضاء به

الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن بن محمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة شكر من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد في القاهرة تحت عنوان:  "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" الذي جاء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما أشاد فيها بجهود جمهورية مصر العربية الرائدة في العمل على نشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة خطابات الكراهية، والتصدي للغلو والتطرف، مثمنًا جهود وزير الأوقاف في الإدارة المتميزة والناجحة لفعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوي، وما أسفر عنه من نتائج ومعطيات في غاية الأهمية تُوجت بصدور وثيقة القاهرة "لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني" التي ستشكل الأرضية للتعامل مع الوسائل العصرية للخطاب الديني، لتكون بذلك نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال، والعمل على الاستفادة المثلى منها.

ads
الدكتور محمد مختار جمعة المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيس جمهورية مصر العربية
ads