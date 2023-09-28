مدير تعليم القاهرة يشدد على عدم وجود فصل بدون معلم

اجتمع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى القاهرة والجمهورية وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، مع مديرى عموم الإدارت التعليمية، وأعضاء المجلس بقاعة اجتماعات ديوان عام المديرية.

فى بداية الإجتماع طالب " وكيل أول الوزارة " الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح محمد زكريا موجه عام التربية الإجتماعية داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،

ثم رحب بعبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين وقدم له ولأعضاء المجلس الموقر والسادة مديرى عموم الادارات التعليمية الشكر والتقدير والأمتنان لما قدموه من جهود مبذولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية فى العام الدراسي الماضى ، وهنأهم بالعام الدارسى الجديد .

كما قدم "موسى " التهنئة للجميع بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف داعياً من الله أن يعيده عليهم أعواماً عديدة وهم بكامل الصحة والعافية .

واكد موسى على عدة نقاط هامة منها :-

- طرق سد عجز المعلمين إما عن طريق التطوع فى المدارس - الخدمة العامة - العمل بالحصة . . . الخ، مشدداً على عدم وجود فصل بدون معلم وجدول مدرسى .

- ضرورة التواصل مع رؤساء الأحياء لسرعة رفع الاشغالات فى محيط المدارس لأمان وسلامة أبنائنا الطلبة

- ضرورة تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

والتشديد على تنفيذ مافيها ومشاركة مجلس الأمناء فى تفعيلها ومراقبة تنفيذها، مشيراً إلي أن الإنضباط ينعكس على مصلحة الطالب والمعلم مما يؤدى إلى استقرار العملية التعليمية.

- تخصيص الفترة الأولى للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن انتصارات أکتوبر1973 م وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة فى الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس، وذلك لغرس تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب وأهمية الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية للحفاظ على الهوية المصرية وتقديم النماذج المشرفة والقدوة الحسنة الوطنية التي تضحى بأرواحها فداء للوطن.

ثم وجه " عبد الرؤف علام " كلمة شكر وتقدير لمدير المديرية على تعاونه ودعمه الدائم لمجلس الأمناء بما ينعكس على مصلحة أبنائنا الطلبة ، وتوجه بالشكر والتقدير للسادة مديرى عموم الإدارات التعليمية ، مؤكداً لهم دعم ومساندة مجلس الأمناء بالنصيحة والمشورة والدعم المادى من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية .

كما اشاد بدور مجلس أمناء القاهرة وجهده الواضح فى الإرتقاء بالعملية التعليمية ومشاركته الفعالة في جميع الفاعليات والاحتفالات التى تقام بالمديرية بما يعود بالتشجيع والأثر الطيب فى نفوس الطلاب والمعلمين .

واكد "علام " أن دور مجلس الأمناء ماهو الا تقديم النصيحة والمشورة فقط وليس له أى حق فى إختيار أى قيادة سواء لمدرسة او أى مؤسسة تعليمية .

واستفسر "علام" من مديرى عموم الادارات التعليمية عن تمام جاهزية المدارس وهل توجد معوقات أمامهم حتى يستطيع المجلس المساهمة فى حلها .

كما اكد أيضاً على التعاون فى تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى التى ستقضى على ٩٠% من المشاكل التى تواجه المؤسسة التعليمية ؛ مشيراً بأن الأخصائيين الاجتماعيين هم المنوطين عن تنفيذها بجانب ممثل مجلس الأمناء فى كل مدرسة .

كما ناقشو محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للخمس سنوات القادمة 2024\2029.