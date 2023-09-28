الرئيسان الفلبيني والفرنسي يبحثان هاتفيا القضايا الأمنية في "بحر الفلبين الغربي"

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 12:57 م

ناقش الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، هاتفيا، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، القضايا الأمنية في "بحر الفلبين الغربي".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلبينية نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية تشيلوي جارافيل، اليوم /الخميس/، وأشار إلى أن ماركوس أجرى المكالمة الهاتفية مع ماكرون، الليلة الماضية.

وقال جارافيل - في بيان - "في الجزء الأول من محادثتهما الهاتفية، ناقش الزعيمان القضايا الأمنية التي تواجه الفلبين في بحر الفلبين الغربي".

كما أبلغ ماركوس نظيره الفرنسي أن الحكومة الفلبينية تبذل كل الجهود "للحفاظ على السلام والاستقرار، وإبقاء خطوط الشحن والممرات الجوية مفتوحة في بحر الفلبين الغربي".

وأضاف جارافيل أن ماركوس دعا ماكرون لزيارة الفلبين كلما قام بزيارة دولة إلى آسيا.

وأبلغ ماكرون، ماركوس بأن مجموعة من الوزراء الفرنسيين ستزور مانيلا قبل نهاية العام الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين وإقامة المزيد من التعاون.

وقال ماركوس "إن زيارة الوزراء الفرنسيين يمكن أن تمهد الطريق للمناقشات حول نتائج الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة الفلبينية الفرنسية في يونيو الماضي".