القوات الأوكرانية تصد هجمات روسية في الشرق

صدت القوات الأوكرانية هجمات قوية، يوم أمس الأربعاء، شنها الجيش الروسي الذي حاول استعادة مواقع خسرها على الجبهة الشرقية، بحسب ما أفاد مسؤولون بالجيش الأوكراني.

بينما أشار محللون إلى أن الجيش الأوكراني يحرز تقدما أيضا على الجبهة الجنوبية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد في يونيو بهدف استعادة الأراضي في الشرق، وأعلنت في الأسبوعين الماضيين السيطرة على قريتين هامتين هما أندرييفكا وكليشيفكا بالقرب من مدينة باخموت المدمرة.

ويحاول الجيش الأوكراني أيضا التقدم جنوبا نحو بحر آزوف لقطع الجسر البري، الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق.

وأوضح إيليا يفلاش المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية للتلفزيون المحلي: "نواصل صد هجمات العدو المكثفة بالقرب من كليشيفكا وأندرييفكا".

وتابع: "العدو لا يزال يقتحم هذه المواقع على أمل استعادة المواقع التي فقدها، لكنه لم ينجح".

وأضاف إن آخر 24 ساعة شهدت 544 حادث قصف روسي في المنطقة، منها 7 اشتباكات قتالية و4 هجمات جوية.