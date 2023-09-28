تونس: ارتفاع الاستثمارات فى القطاع الصناعى بنسبة 19.7 بالمائة حتى أغسطس

سجلت الاستثمارات في القطاع الصناعي في تونس، مع نهاية أغسطس الماضي، زيادة بنسبة 19.7بالمائة، لتبلغ 1601.3 مليون دينار، مقابل 1338.3 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وأفادت الوكالة بأن عدد المشاريع تطور بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 2064 مشروعا، أتاحت 668 27 فرصة عمل.

وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات، لا سيما الصناعات الغذائية بنسبة 7.6 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 55.2 بالمائة.

وشهدت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الصناعات الكيميائية على التوالي بما يعادل 7ر2 بالمائة و2ر91 بالمائة.

وعرف قطاع صناعات النسيج والملابس، نهاية أغسطس الماضي، بدوره نموا بنسبة 50.1 بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 24.8 بالمائة.

وأفاد المصدر بأن الاستثمارات في نطاق إنشاء المشاريع ارتفعت بنسبة 27.9 بالمائة ليرتفع من 674.5 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 الى 862.9 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

وأبرزت بيانات الوكالة، تطور الاستثمارات في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 19.8 بالمائة لتبلغ قيمة 4ر679 مليار دينار.

وسجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 19.6 بالمائة لترتفع من 771.1مليون دينار، نهاية أغسطس 2022، إلى 921.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من سنة 2023.