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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعرف على أكبر صليب مزخرف بفن اليوطا القبطي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يوجد بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، وهو مصنوع من الخشب ويبلغ طوله أربعة أمتار وعرضه متران ونصف، وهو شديد الدقة في تصميمه، واستخدم فيه نوعى زخرفة فن اليوطا وهما "اليوطا المربعة" و"اليوطا المستطيلة".  

ووحداته مستوحاة من صليب كبير من القرن السادس مكتشف بشرقية الكنيسة الأثرية بدير آڤا ڤيني بملوي مع إدخال بعض الزخارف من بعض المخطوطات القديمة ودمجهم معاً.

وقد استغرق العمل فيه من رهبان دير رئيس الملائكة غبريال مدة عام كامل بمرسم فن اليوطا بالدير، حيث يحتاج العمل لصبر ودقة فى التلوين. وفى نهاية عام ٢٠٢١ قام الأنبا ابرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها بتدشينه.

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أقباط أقباط الكاثوليك فن اليوطا القبطي
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