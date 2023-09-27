سلة الزمالك يحقق ثالث انتصاراته ببطولة الدوحة ويتأهل لنصف النهائي

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق العربي الكويتي بنتيجة 89-63، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية التي تقام في قطر حاليًا وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلي نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.