الرئيس الجزائري يلتقي وزير الدفاع الإيطالي

التقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، حضر هذا اللقاء رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية، نذير العرباوي، والمستشار لدى الرئيس الجزائري المكلف بالشئون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.

ويقوم وزير الدفاع الجزائري بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وأجرى محادثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، التحديات الأمنية التي يشهدها حوض البحر المتوسط، وكذلك سبل تطوير وتعزيز التنسيق البيني في المسائل ذات الاهتمام المشترك.