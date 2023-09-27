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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتزاع 866 لغما في اليمن خلال أسبوع

الألغام الحوثية في
الألغام الحوثية في اليمن
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 866 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاربعاء - أن الالغام المنزوعة توزعت بين 10 ألغام مضادة للأفراد، و3 عبوات ناسفة، و125 لغمًا مضادا للدبابات، و728 ذخيرة غير منفجرة ليبلغ عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 2.617 لغمًا.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" إلى 416 ألفًا و360 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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مركز الملك سلمان للإغاثة اليمن الألغام
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