باتشيكو باق مع بيراميدز.. جاتوزو يخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإيطالي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للإسباني مارسيلينو جارسيا تورال.

وتعاقد مارسيليا مع جاتوزو لمدة موسم واحد، بعد إقالة مارسيلينيو الذي أقيل من منصبه بعد 5 جولات فقط في الدوري الفرنسي.

ورحل مارسيلينو عن منصبه لأسباب غير رياضية، بعد دخوله في صدام مع جمهور النادي، لتضطر إدارة النادي لإقالته والتعاقد مع جاتوزو.

ويخوض جاتوزو، تجربة تدريبية جديدة خارج الدوري الإيطالي، بعدما قاد ميلان ونابولي فنيًا في وقت سابق، كما تولى المهمة الفنية لفريق فالنسيا الإسباني في الموسم الماضي ورحل بعد 22 مباراة.

وسبق لصاحب الـ45 عامًا، التتويج بلقب وحيد في مسيرته التدريبية وهو حصد لقب كأس إيطاليا مع نابولي عام 2019.

وكانت هناك تقارير صحفية، تشير بوجود مفاوضات مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري الحالي، ليتولى تدريب مارسيليا في الفترة المقبلة، حتى أعلن النادي الفرنسي اليوم تعاقده مع جينارو جاتوزو، ويحسم مصير باتشيكو مع بيراميدز.

ويحتل فريق مارسيليا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 6 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي.