السيسي يكرم أوائل خريجي الجامعة البريطانية في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات من بينهم الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

كما شارك في فعاليات الاحتفال، عمداء كليات الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى أكثر من 300 طالب من الطلاب الأوائل والطلبه المتميزين بكليات الجامعة، وأولياء أمورهم.

وخلال الاحتفال تم تكريم عددًا من أوائل الخريجين بالجامعة البريطانية في مصر، من دفعة 2022/2023، لتفوقهم الدراسي وحصولهم على مراكز دراسية متقدمة، وهم، محمد محمود مصطفى حماد، الطالب بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة، وأيمن محمود صبري محمود، الطالب بكلية الصيدلة، وحلا وائل عبد الله المهدي الطالبة بكليه الاتصال والإعلام، وفاطمة أحمد عبد الأحد، الطالبة بكلية طب الأسنان، وسلمى أشرف إبراهيم، الطالبة بكلية التمريض، وسارة عماد محمد، الطالبة بكلية الهندسة، ومريم وائل محمد، الطالبة بكلية الآداب والإنسانيات.

كما توجه الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمام سيادته ودعمه لكافة القطاعات، وخاصة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الشباب والنشء على تقديم أفضل ما لديهم، لتحقيق الريادة والتميز والارتقاء بجودة الحياة الجامعية في الجامعات المصرية؛ لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم بالتزامن مع رؤية الدولة المصرية 2030؛ لتخريج كوادر طلابية يساهموا في تحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية تؤمن بدور الشباب المؤثر في المجتمع، وتحرص على تطبيق توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بملف البناء والاستثمار في الشباب وبناء شخصياتهم، والذي يعد من أهم دواعم الجمهورية الجديدة، وإشراك الشباب في صنع القرار.