كأس الرابطة الإنجليزية.. ألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويحل مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز، هجوم السيتي أمام الماكبايس، بجانب جاك جريليش وجاك بوب، كما يتواجد في التشكيل الأساسي كالفين فيليبس.

ويجلس النرويجي إيرلينج هالاند، على مقاعد بدلاء مان سيتي رفقة الحارس البرازيلي إيدرسون، وقائد الفريق كايل والكر.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- يوشكو جفارديول- ناثان أكي

خط الوسط: سيرجيو جوميز- كالفين فيليبس- ماتيو كوفاسيتش

وفي الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- جاك بوب.