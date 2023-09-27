أوسوريو يستقر على عودة الجزيري لقيادة هجوم الزمالك أمام أرتا سولار

استقر الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، على عودة سيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق في لقاء أرتا سولار المقبل .

ولم يشارك الجزيري في لقاء المقاولون الماضي سواء أساسيا أو بديلا وذلك لوجهة نظر فنية للمدرب أوسوريو وفقا لمجريات المباراة .

ويحتاج الزمالك فنيا في لقاء أرتا سولار المقبل لمشاركة الجزيري أساسيا لرغبة الفريق في تعويض خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 .

ويلتقي الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

وتعرض الزمالك لخسارة غير متوقعة في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار وذلك بنتيجة 2-0، وصعب الفريق الأبيض مهمة الإياب، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق ثلاث أهداف لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات .

وأمام الزمالك فرصة بالفوز بفارق هدفين 2-0، حيث سيلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية في تلك الحالة وفرص الزمالك ستكون معلقة وغير مضمونة وذلك حسب توفيق اللاعبين في ركلات الجزاء .

حال خروج الزمالك من دور الـ 32 أمام أرتا سولار الجيبوتي ستكون أكبر مفاجأة بالبطولة لهذا الموسم حتى الآن، وسيتسبب ذلك في أزمات كبيرة للزمالك وجهازه الفني.

يدير لقاء الزمالك وأرتا سولار الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع. ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .