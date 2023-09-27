" شبح الخروج".. فرص الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية

يستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

تعرض الزمالك لخسارة غير متوقعة في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار وذلك بنتيجة 2-0، وصعب الفريق الأبيض مهمة الإياب، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق ثلاث أهداف لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات .

وأمام الزمالك فرصة بالفوز بفارق هدفين 2-0، حيث سيلجأ الفريقان إلي ركلات الجزاء الترجيحية في تلك الحالة وفرص الزمالك ستكون معلقه وغير مضمونه وذلك حسب توفيق اللاعبين في ركلات الجزاء .

حال خروج الزمالك من دور الـ 32 أمام أرتا سولار الجيبوتي ستكون أكبر مفاجأة بالبطولة لهذا الموسم حتي الآن، وسيتسبب ذلك في أزمات كبيرة للزمالك وجهازه الفني.

يدير لقاء الزمالك وأرتا سولار الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع. ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .