أغنية "الرفاق مش حائرون" تجمع محمد شكري ونهال نبيل

يتعاون الشاعر الغنائي محمد شكري مع المطربة نهال نبيل في أغنية جديدة بعنوان "الرفاق مش حائرون" من المنتظر طرحها غدا الخميس.

يقول محمد شكري عن تعاونه مع نهال لـ"البوابة نيوز": "سعيد بالعمل للمرة الثانية مع نهال نبيل بعد أغنية "عزيزي الاكتئاب"، والأغنية الجديدة من كلماتي وألحان كامل الجندي، وتوزيع خالد نبيل، وقامت بإخراج الكليب الخاص بها نهال، وهي مختلفة وتحمل خفة ظل وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

يشار إلى أن نهال نبيل تجدد نجاحها بأغنية "الرفاق مش حائرون" الجديدة مع نفس فريق عمل أغنية "عزيزي الاكتئاب" التي وصلت لترند رقم 14 على موقع الفيديوهات "يوتيوب" و الهاشتاج الخاص بها يتخطى ال 33 مليون مشاهدة على "تيك توك"، حيث تعاونت خلالها مع الشاعر محمد شكري، والملحن كامل الجندي، وهي من توزيع تيام طارق.

محمد شكري كتب لعدد من نجوم الغناء أبرزهم “ماتدعيش عليا” لمصطفى حجاج، “باشا” لإيهاب توفيق، “هاروح و إسأل” لسوما، “ياه” لمحمد نور، “بص في ورقتك” لرنا سماحة، “عزيزي الاكتئاب” لنهال نبيل، و"أحسن حالاتي" لمروة نصر.

ويستعد شكري لطرح أغنية جديدة بصوت المطرب فريد خلال الفترة المقبلة من ألحان محمد سرور وتوزيع هشام محمد.