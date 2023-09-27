اختتام الأنشطة الصيفية في «روضة السيدة زينب»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها الثقافية والفنية ضمن برنامج مشروع تطوير المناطق الآمنة بديلة العشوائيات بروضة السيدة زينب وأهالينا.

أقام قصر شهداء ٢٥ يناير لأطفال روضة السيدة زينب معرضا لتدشين نتاج الورش الفنية التى نفذت على مدار ثلاثة أشهر، نفذ خلالها ورش فى مجالات "الأشغال اليدوية، مجلات الحائط، فنون تشكيلية، حلى وخرز، مجسمات من الكانسون، معلقات، مشغولات من الصوف، تابلوهات من الخيش، مجسمات من الفوم، لوحات فنية، كروت معايدة أنتج خلالها ما يقرب من ٤٠٠ قطعة فنية، بالإضافة لتنفيذ ورش فنية وثقافية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، حيث نفذت فاطمة شعبان كروت تهنئة سجل الأطفال بداخل طياتها أمنياتهم.

نفذت ريهام نبيل لافتات من ورق الكانسون التهنئة بالمولد النبوي، فيما أقيمت ورش مجسمات لوجه مبتسم بورق الفوم نفذتها ناريمان نبيل، كما أقامت مريم حسن ورشة رسم وتلوين مساجد القاهرة الكبرى، بالإضافة لورشة عمل عروسة المولد بورق الفوم نفذتها ناريمان نبيل، وورشة حكي تحدثت خلالها ريهام نبيل عن مولد الرسول وطفولته، وجاءت الفعاليات بحضور جمال بركات رئيس جهاز روضة السيدة زينب.

شهدت الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع بمركز شباب أهالينا ٢ معرضا فنيا لنتاج الورش الفنية، تضمن مفارش مطبوعة، مشغولات من الكروشيه، مجسمات، رسم على القماش، مفارش كروشيه، طباعة استنسل، أعمال خزفية، منتجات نسيج ولوحات ديكوباج، وشنط توتي باج وأشغال فنية معلقات، عرائس قفازية، عروسة المولد، معلقات ثنائية الأبعاد، لوحات مجسمة.