محمد فراج يشارك جمهوره البوستر الدعائى لـ"بطن الحوت"

نشر الفنان محمد فراج على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لمسلسله الجديد "بطن الحوت" ليشارك به جمهوره.

اكتفى فراج بالتعليق على البوستر الدعائى بكلمات "قريباً بطن الحوت"، وظهر فراج متصدر البوستر الدعائى للمسلسل منفرداً.

المسلسل يعرض خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، عبدالعزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، بسمة، والإخراج أحمد فوزى صالح.

يذكر أن الفنان محمد فراج يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "ڤوى ڤوى ڤوى"، بطولة محمد فراج، نيللى كريم، بيومى فؤاد، طه دسوقى، تأليف وإخراج عمر هلال.