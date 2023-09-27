الثقافة تعلن فتح باب الترشح لجوائز الدولة لعام 2024

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة بفروعها المتنوعة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، والتي تبلغ قيمتها المالية نحو ستة مليون وثلاثمائة ألف جنيه و14 ميدالية ذهبية و٧ ميداليات فضية.

وتأتي جوائز الدولة التشجيعية وعددها ٣٢ جائزة قيمة كل منها “50,000 جنيها” في مجالات "الفنون و الآدابو العلوم الاجتماعية و العلوم القانونية والاقتصادية.

وجوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة “100,000جنيها”بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات "الفنون ، الآداب، العلوم الاجتماعية.

كما يدعو المجلس الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة “200,000جنيها” بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات “الفنون و الآدابوالعلوم الاجتماعية”

بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة “500,000جنيها ، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب ”جائزة واحدة"قيمتها 500,000جنيها بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي

ينص قانون الجوائز على أن جوائز “النيل و التقديرية” تكون عن طريق الترشيح فقط من خلال الجهات التي لها حق الترشيح ولا يجوز التقدم لها بصفة شخصية

أما جائزة التفوق فيجوز التقدم لها بصفة شخصية أو الترشيح من خلال جهات الترشيح وكذلك ينص القانون فيما يخص جوائز الدولة التشجيعية أن يتم التقدم لها فقط بصفة شخصية ولا يجوز تلقي ترشيحات لها

وتبدأ تلقي الترشيحات ورغبات التقدم اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة .