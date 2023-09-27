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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير «الأمم المتحدة للسكان» سابقا: مصر تبذل جهودا كبيرة لصحة وتعليم أفضل

مجدي خالد
مجدي خالد
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قال الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، إن الدولة المصرية لديها أزمة كبيرة في النمو السكاني، ولا بد أن تصل درجة الوعي للجميع على نفس المستوى مهما كانت درجة الثقافة سواء في الحضر أو الريف.

وأضاف مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًَا خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الدولة تبذل جهودًا في التنمية حتى نشعر بصحة أفضل وتعليم أفضل، مشيرا إلى أن النمو السكاني مرتبط بالنمو الاقتصادي، ولكن الأول أسرع ما يعرقل جهود التنمية.

وتابع: «ننادي بجهود تعليم وفرص عمل جيدة ولكن حتى نشعر بعوائد التنمية لا بد من تبني سياسة الأسرة الصغيرة حتى نستطيع تحقيق النمو الاقتصادي، الفرط في الإنجاب مش هينفع في الوقت الحالي عشان نقدر نحقق النمو الاقتصادي».

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