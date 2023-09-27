الزمالك يكشف موقف حسام عبد المجيد من مواجهة أرتا سولار

تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الأبيض الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، بعد حصوله على راحة من مران الأمس.

وتعرض حسام عبد المجيد للإصابة بكدمة في مفصل الركبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وخضع عبد المجيد لفحوصات الطبية، والتي أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي.

وخاض حسام عبد المجيد فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.