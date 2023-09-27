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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. الاتحاد السكندري يدخل معسكراً مغلقاً لموقعة الإسماعيلي في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يعسكر لموقعة الإسماعيلي في الدوري
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري ،الليلة بأحد فنادق الإسماعيلي ،لمباراة الإسماعيلي المرتقبة في الدوري الممتاز .

و يغادر الاتحاد السكندري ،بعد قليل متوجها إلى الإسماعيلية ،للدخول في معسكراً مغلقاً،استعداداً لمباراة الإسماعيلي .

و يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الإسماعيلي ،غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا،على ملعب استاد الإسكندرية ،بهدف مابولولو في الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

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الاتحاد السكندري الإسماعيلي معسكر مغلق الدوري الممتاز الجولة الثانية
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