الليلة.. الاتحاد السكندري يدخل معسكراً مغلقاً لموقعة الإسماعيلي في الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري ،الليلة بأحد فنادق الإسماعيلي ،لمباراة الإسماعيلي المرتقبة في الدوري الممتاز .

و يغادر الاتحاد السكندري ،بعد قليل متوجها إلى الإسماعيلية ،للدخول في معسكراً مغلقاً،استعداداً لمباراة الإسماعيلي .

و يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الإسماعيلي ،غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسماعيلية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا،على ملعب استاد الإسكندرية ،بهدف مابولولو في الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .