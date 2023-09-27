جامعة حلوان تبحث سبل التعاون مع "غازتك" لتدريب طلابها

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والسيد باولو سكاروني رئيس شركة إيني الإيطالية لبحث سبل التعاون وتمهيداً لعقد بروتوكول تعاون.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بها كلية للهندسة وكلية للتكنولوجيا والتعليم، وهو يميزها في هذا المجال، وفي إطار سبل التعاون الممكنة، يمكن أن تشمل تدريب الطلاب وتبادل الخبرات في مجال التعليم، وأيضًا إقامة محطات لتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز، بالإضافة إلى تأسيس مراكز تدريبية، ولا يقتصر التعاون على ذلك، حيث تم مناقشة سبل إنشاء محطة وقود متعددة الاستخدامات تقدم الغاز والبنزين والديزل والكهرباء، بهدف خدمة سكان المنطقة بجانب تدريب الطلاب.

حضر الاجتماع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سامح ماهر متولي مستشار رئيس الجامعة لإدارة النقل، الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد.