تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، عند نفس مستوى إغلاق أسعار الأمس، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية المتداولة.

وكان سعر الذهب في مصر قد شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محال الصاغة، فيما واصلت أسعار الذهب عالميًا التراجع ووصل سعر الأوقية إلى 1900 دولار.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وإقبالًا في السوق المصرية في عملية البيع والشراء بدون مصنعية اليوم الأربعاء بيع 2,198 شراء 2,208.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر) بداية اليوم الأربعاء بيع 2,512 جنيها للبيع، وسعر 2,523 جنيها للشراء.

سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 1,884 جنيها للبيع ، مقابل 1,89جنيها للشراء .

فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 بداية تداولات اليوم بيع 1,465 جنيها للبيع ، مقابل 1,472 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) حوالي 17,584 جنيها للبيع، و17,664 جنيها للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

وفي البورصات العالمية، شهدت أسعار الذهب الثلاثاء تحركات ما بين صعود وهبوط خلال التعاملات، حيث تحركت أسعار الذهب أكثر من 5 مرات خلال التعاملات.

يُواجه الذهب ضغوطًا سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.