محافظ قنا يشهد احتفال المولد النبوي الشريف بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حلبي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، وفضيلة الشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، ولفيف من أهالي المحافظة.



قدم محافظ قنا، خلال الاحتفال التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصري، ولأهالي محافظة قنا بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا على ضرورة الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل ونشر المحبة والسلام وتبنى الأفكار الوسطية، والعمل وبذل مزيد من الجهد والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة لدولتنا المصرية العريقة.



بدأ الاحتفال، بتقديم الشيخ محمد محمود عبد الرازق إمام المسجد، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد السلام إبراهيم محمد ، ثم كلمة الأوقاف لفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، والتى أشار فيها إلى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، كما تحدث عن بعض المشاهد التاريخية لمولده صلى الله عليه وسلم، والعظة التى يمكن اكتسابها من سيرته العطرة، ومآثره الإنسانية لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع الجوانب الحياتية التى نعيشها، ثم تلاها كلمة الأزهر الشريف ألقاها الشيخ حسام حمد الله، حيث نقل تهنئة الأزهر الشريف للحضور بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية، التي أنشدها الشيخ علاء أحمد محمود.