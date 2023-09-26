اتحاد الإعلاميات العرب يطلق مبادرة "نبض العرب" لدعم السودان

شارك اتحاد الإعلاميات العرب بوفد رسمى من عضوات الاتحاد بالوطن العربى بالاجتماع الاستثنائي لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

كما شارك اتحاد الاعلاميات العرب في إطلاق مبادرة (نبض العرب) لدعم الاشقاء السودانين

بحضور ورعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء مصر السابق عصام شرف. وتمثيل من رؤساء جميع الاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

وصرحت أسماء حبشى رئيس اتحاد الاعلاميات العرب، بأن الاتحاد يشارك بالدعم الإعلامى للمبادرة بـ22 دولة عن طريق عضوات الاتحاد، وكذلك بإنتاج جميع الأفلام التسجيلية على نفقة الاتحاد عن الأوضاع الحالية بالسودان وعن تطورات المبادرة.

وذكرت “حبشى” ان الدعم النفسى يكاد يكون معادل للدعم المادى لإن وطأة الغربة وترك الأوطان أشد وطأة من اى احتياج مادى لذا وجب علينا الدعم النفسى وإحتضان اشقائنا بكل ود وحب.

كما أعرب الاتحاد عن مشاركتة ومساهمته فى مساعدة الأشقاء السودانيين. واختتمت سوف تكون هذة المبادرة حاضنة لكل اشقائنا المتضررين فى دول الحروب والنزاعات.