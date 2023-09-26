غدًا.. عزاء أحمد النحاس بمسجد المشير  

تستقبل أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس غداً الأربعاء العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

يشار إلى أن المخرج أحمد النحاس تُوفي أمس الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا، وأعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ووصل اليوم جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس وسط عائلته وأصدقائه المقربين إلى مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر للصلاة عليه بعد أذان الظهر والدفن بمقابر العائلة بـ 6 أكتوبر.

يذكر ان النحاس مشواره بدأ كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي وأخرج النحاس أول فيلم طويل له عام 1984 وهو "الطائرة المفقودة"