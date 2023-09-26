سلة الزمالك يواجه شباب مسلمين أرمنت في ثمن نهائي كأس مصر

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الجديد 2023 - 2024 التي أقيمت اليوم داخل قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة عن مواجهة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فريق شباب مسلمين أرمنت في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وتوج الزمالك بالبطولة من قبل 12 مرة في المواسم التالية: 1974/1975، 1978/1979، 1979/1980، 19980/1981، 1990/1991، 1996/1997، 1997/1998، 1999/2000

2000/2001، 2001/2002، 2002/2003، 2005/2006

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع ميرالكو بواتس الفلبيني في تمام الساعة 9.45 مساء اليوم على صالة الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية التي تقام خلال الفترة من 25 لـ30 سبتمبر الجاري.

وفاز "سلة الزمالك" أمس على الأهلي الليبي بنتيجة 72 - 65 في اللقاء الذي جعهما ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.