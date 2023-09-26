رئيس الأساقفة يحتفل بتخريج شباب المراحل الدراسية خلال زيارته للكنيسة الأسقفية بالجيزة

زار الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الكنيسة الأسقفية بالجيزة لحضور القداس الإلهي والاحتفال بتخريج شباب المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بحضور القس ميشيل راعي كنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة.

وتحدث القس ميشيل أثناء القداس الإلهي عن أهمية العيش بطهارة وأن نضع قلوبنا أمام الله ونعيش حياة الأمانة، كما فعل يوسف خلال خدمته في أرض مصر فكان رجلًا ناجحًا.

وقدم رئيس الأساقفة شهادات التخرج والهدايا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بمناسبة تخرجهم من المراحل الدراسية، إذ هنىء المطران الطلاب على اجتيازهم الاختبارات النهائية بنجاح.

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة كان قد زار الكنيسة الأسقفية بالجيزة العام الماضي لصلاة القداس الإلهي وتثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.