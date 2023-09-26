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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي الأقصر يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توكيلات الرئاسة
توكيلات الرئاسة
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توافدت أعداد كبيرة من المواطنين بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في أعقاب انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الأهالي بـ"الطوابير " أمام مكاتب وفروع التوثيق بمدينة الأقصر، وتجمع المؤيدون بأعداد كبيرة أمام مكتب الشهر العقاري في مختلف مدن الأقصر، 

كما شهد مكتب توثيق الضواحي نجع الطويل، ومكتب توثيق القرنة بمدينة القرنة، توافد المواطنين والمواطنات، الذين قاموا بتحرير التوكيلات القانونية وإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية العليا للانتخابات حددت فترة تلقي طلبات الترشح التي ستكون من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر 2023.

تحرير التوكيلات (1)
تحرير التوكيلات (1)
تحرير التوكيلات (2)
تحرير التوكيلات (2)
تحرير التوكيلات (3)
تحرير التوكيلات (3)
تحرير التوكيلات (4)
تحرير التوكيلات (4)
تحرير التوكيلات (5)
تحرير التوكيلات (5)
تحرير التوكيلات (6)
تحرير التوكيلات (6)
تحرير التوكيلات (7)
تحرير التوكيلات (7)
تحرير التوكيلات (8)
تحرير التوكيلات (8)
تحرير التوكيلات (9)
تحرير التوكيلات (9)
تحرير التوكيلات (10)
تحرير التوكيلات (10)
تحرير التوكيلات (11)
تحرير التوكيلات (11)
تحرير التوكيلات (12)
تحرير التوكيلات (12)
تحرير التوكيلات (13)
تحرير التوكيلات (13)
تحرير التوكيلات (14)
تحرير التوكيلات (14)
تحرير التوكيلات (15)
تحرير التوكيلات (15)
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