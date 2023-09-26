"رسول السلام".. هيئة الشبان العالمية بالقليوبية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

احتفلت هيئة الشبان العالمية بالقليوبية بالمولد النبوي الشريف بعنوان "رسول السلام".

جاء ذلك بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية، الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس ادارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية،الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

تضمن الحفل كلمة عن سيرة الرسول الشيخ عبدالموجود دسوقي مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية،الشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام منطقة الوعظ بالقليوبية وكلمة عظات ودروس مستفادة القاه الشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام منطقة الوعظ بالقليوبية.

وقال المستشار مصطفى عبدالحميد فرج، إن هيئة الشبان العالمية ببنها حريصة على أحياء كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، مستغلة ما لدى طلابها من مواهب وإمكانيات، ولن نجد أفضل من اليوم أن يتزامن المولد النبوي الشريف مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، موجها التهنئة لأبناء القليوبية والشعب المصري ومنسوبي الهيئة ومدارسها بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد.

الاحتفالية

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