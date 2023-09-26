الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين قدمت لأوكرانيا دبابات قديمة أو غير صالحة للاستخدام في بعض الحالات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي".

وقالت بيربوك في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا لن يساعد إذا أعطيتم وعودًا وبعد ذلك لن تستطيعوا تقديم ذلك أو قدمتم أي شيء غير صالح للاستخدام".

وأضافت: "بعض المعدات من مساعداتنا كانت من نماذج قديمة جدا، وكنا نعرف ذلك وتحدثنا عن ذلك في البداية وبعضها كانت لا تعمل".

وأشارت إلى أن الأسلحة يجب تقديمها مع الذخيرة، مضيفة أن التأخر في تقديم الأسلحة ناجم عن ضرورة الحصول على موافقة إضافية.

وأضافت أن بعض نماذج الأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا قد تكون غير صالحة للاستخدام بسبب عدم توريد الذخيرة المناسبة.

وأكدت بيربوك أنه ليس بوسعها القول ما إذا ستزود ألمانيا القوات الأوكرانية بصواريخ "تاوروس" التي يصل مداها إلى 500 كلم، مشيرة إلى أنه "يجب توضيح بعض التفاصيل"، وهذا يستغرق وقتا.

وكانت مجلة "دير شبيغل" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، أن أوكرانيا أعادت لألمانيا 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1A5"، وذلك بسبب الحالة التقنية السيئة لتلك الدبابات.