افتتاح النصب التذكاري للشهداء بعد إحلاله وتجديده في محافظة دمياط



إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الاثنين، النصب التذكارى للشهداء بمدينة دمياط والذى شهد أعمال إحلال وتجديد جاءت ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة والتى تشمل إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل بدايةً من حديقة بنت الشاطىء حتى نقابة المهندسين بطول ١٤٠٠ متر، جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

فيما وقد ازاحت " المحافظ " ستار الافتتاح عن المشروع الذى شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد النصب التذكارى وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، تضمنت تنفيذ أعمال إضاءة الهيكل وتنسيق الموقع المحيط بالكامل وتشجيره وانارته أيضًا.

هذا وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى أن افتتاح النصب التذكارى اليوم يُعد أول ثمار التطوير الشامل للمنطقة والتى بدأت خلال الشهور الأخيرة من عام ٢٠٢١، لافتة الى أن الافتتاح يأتى تزامنًا مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى سطر خلالها شهداء مصر الابرار ورجالها المخلصين أروع الأمثلة فى البطولة والفداء.

وخلال تصريح لها حول المشروع،، أضافت" الدكتورة منال عوض" أنه تم وضع خطة متكاملة للخروج بمشروع حضارى متكامل يحقق التحول الشامل لتلك المنطقة الحيوية بقلب مدينة دمياط وذلك بالتوازى مع أعمال إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة لانشاؤه وفقًا لعدد من المعايير تتفق مع المشروعات الخضراء الذكية وخطة الدولة للتحول الرقمى لميكنة كافة الأعمال التى يقدمها الديوان، كما أكدت حرص المحافظة على المتابعة الدورية لمراحل المشروع للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيجيبت جرين " الجهة المشغلة للمصنع "، ووزارتى التنمية المحلية والبيئة حيث تناول الاجتماع استعراض للوضع الحالى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

وفى هذا السياق، بحثت " محافظ دمياط " آلية تطوير المنظومة فى ضوء خطة المحافظة لإنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ووفقًا لنتائج الدراسات التى تم اعدادها للمنظومة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئى وطبيعة الموقع والتربة، كما ناقشت " المحافظ " آلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية تتضمن للتخلص من المخلفات الخطرة والدفن الصحى ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها .

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