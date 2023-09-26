تعرف على طريقة الاحتفال بالمولد النبوي في بعض الدول الإسلامية

من منا لا ينتظر هذا اليوم بعد الصبر ليحتفل بالحبيب سيدنا محمد صلي الله وعليه وسلم؛ إذ يذكرنا بمولد أطهر خلق الله وخاتم رسل ألله، فجميع الدول الإسلامية تحتفل بتعليق الزينة وتناول الحلوى، فالدول الإسلامية جميعا تحتفل بالمولد النبوي ولكن كل بطريقته طبقا لعادتها وتقاليده، فتعالي معي عزيزي القارئ نتعرف علي طريقه بعض من تلك الدول فمثلا مصر يقوم أهلها بإقامة الشودار وذلك قبل موعد الاحتفال بشهر حبا في رسول وتبركا بتلك البركه ويعرضون جميع أنواع الحلوي خاصة عروس المولد وفارسها الذي يركب الحصان مع أقامه حلقات الذكر ومدح رسول الله صلى ذلك في الخارج اما على مستوى الأسرة.

فقد تقوم ربات البيت في هذا اليوم بطهي أشهي الأكلات مع إعداد طبق الحلوي بعد تناول الطعام وبعدها يتم سماع مجالس الذكر والانشاد الديني مع ترديد مدائح في ذكر رسول الله صلي ذلك عن مصر.

أما تونس

فيحتفل أهل تونس بالمولد النبوي عن طريق أقامه حلقات الذكر والانشاد الديني والاتصالات وبعدها يتم تناول وجبه العصيدة التونسية مع إطلاق رائحه البخور في جو من الروحانيات مع تناول الفواكة المجففه اللذيذه

الجزائر

يحتفل أهلها بتجمع الطرق الصوفيه بمدينه مستغانم علاوة غلي أقامه حلقات الذكر بالمسجد مع قراءه القراءن وذكر الأحاديث النبوية وبعدها يذهب كل فرد لبيته للاحتفال داخل بيته وذلك بتناول اشهي الأكلات الجزائريه مع تشغيل المدائح في حب رسول الله واشهرها التريده وذلك نهار اما ليلا فيحتسي الشاي مع تناول الحلوي وترديد مدائح واناشيد خاصه في حب رسول الله.

السودان

يحتفل أهلها بالمولد من خلال إقامتهم للشودار وعرضهم للخلوي وأفضل الخلوي لديهم السمسميه مع أقامه حلقات الذكر بعد تناول أشعر الأكلات وهي الثريد وبعدها تناول الحلوي ثم سماع الذكروترديد المدائح في رسول الله ذلك عن السودان ومصر وتوتس والجزائر.