زي النهارده.. وفاة نجم الكوميديا الفنان نجاح الموجي

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر وفاة الفنان نجاح الموجي،حيث توفي في 25 شهر سبتمبر عام 1998).

وفاته

توفي الفنان الكوميدي عبد المعطي محمد الموجي «نجاح الموجي» فجر يوم الجمعة بالقاهرة إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب،وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

ميلادة:

ولد نجاح الموجي في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي. استعار اسم (نجاح) من اسم شقيقه الأكبر عرفانًا؛ له لدعمه وتشجيعه دائمًا.



حياته



حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات. بدأ الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية «فندق الأشغال الشاقة» عام 1969.

وقد أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلًا بالسكان عام 1984.



أعماله

شارك النجم نجاح الموجي في العديد من الأفلام ومنها:من يطفئ النار، الحريف، شوارع من نار،صاحب الإدارة بواب العمارة،– مغاوري في الكلية – النساء، إمرأة مطلقة،موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار- الحب فوق هضبة الهرم، اغتصاب المساطيل – الكيت كات، أشغـال، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك قليل من الحب، كثير من العنف.

كما شارك في العديد من المسرحيات ومنها: المتزوجون وتعد من أشهر أدواره على المسرح، يوم عاصف جدًا،خد الفلوس واجري،مولد سيدي المرعب، و10 على باب الوزير، ابتسامة وراء القضبان،والدور الرابع شقة 9. يا أنا يا إنت ،و إلعب غيرها،مطلوب مجرمين فورًا،ومين ضحك على مين،رقص الديوك بوم شيكا بوم.

كما شارك في العديد من المسلسلات ومنها: العائلة ومصرع المتنبي، أهلا بالسكان، الغربة. الشارع الجديد، مشوار البحث عن الضحية.



