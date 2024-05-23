التنسيق الحضاري يعقد ورشة تدريبية لمهندسي أحياء الإسكندرية.. صور

في إطار التعاون المشترك بين الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ومحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، لتدريب مهندسي المحافظات والأحياء، ومن خلال مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا " .

عقد الجهاز دورة تدريبية لمهندسي محافظة الإسكندريه والأحياء المختلفة بها ، للتدريب علي تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري في المناطق المسجلة تراث بالمحافظه طبقا لقانون التنسيق الحضاري ، وكذلك التعديلات الجديده للأدلة الارشادية للمناطق والمباني ذات الطابع المعماري المتميز داخل المناطق ذات القيمة بالإسكندرية ، والتي وضعها الجهاز للحفاظ على المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز داخل المناطق ذات القيمه.

حضر اللقاء د. جاكلين عازر نائب المحافظ، وقامت بتوضيح أطر التعاون المشترك بين المحافظه والجهاز في الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري بالمحافظة .

وقامت المهندسة هبة الله يوسف، مدير عام إدارة التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بشرح دور الجهاز وأهدافه والتعرف علي القوانين والتشريعات المنظمه له.

كما حاضرت كل من المهندسة ايمان سيف، وفوزية جمال الدين، عن المباني المسجله و تصنيفها وكيفيه التعامل معها

ومناقشه المخالفات في المناطق التراثيه المسجله ، دور الجهاز في رفع كفاءه الفراغات العامه وتحسين الصورة البصرية للمدن المصرية .

وكذلك مناقشه الجديد في قانون المخالفات علي المباني والمناطق التراثية ودراسة الحالات المختلفه وتوضيح إجراءات عرضها علي اللجنة التراثية بالجهاز .