"طيبة التكنولوجية" بالأقصر تواصل استقبال المتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس.. صور

واصلت لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، إذ أجرت اللجنة، المقابلات مع المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد ومدرس، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

كما ترأس لجنة تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، وعضوية كل من الدكتور صالح عبدالمعطي، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث"، والدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

وترأس لجنة تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، الدكتور عصام الدين عبدالهادي، عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وعضوية كل من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية.

واستمعت اللجنتين، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الأكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث.

وكان الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قد تفقد أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، لوظيفة أستاذ مساعد ومدرس.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة الاستماع بتخصص تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات، وتخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، عدد من المرشحين مبدئيا، وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالبرامج الدراسية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، لكون مهام عضو هيئة التدريس لا تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل الإشراف على الرسائل العلمية.

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تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية (2)

تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية (3)

تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية (4)

تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية (5)

تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية (6)

تخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية (7)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (1)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (2)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (3)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (4)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (5)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (6)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (7)

تخصص كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (8)