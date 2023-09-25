تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 25 شهر سبتمبر ، ذكرى مرور 50 عامًا على عودة مركبة الفضاء الأمريكية "سكاي لاب".

حيث عادت مركبة الفضاء الأمريكية سكاي لاب في25 شهر سبتمبر عام 1973 ، بروادها الثلاثة عقب دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يوما، وتعد أول محطة فضاء تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية، كما هى المحطة الوحيدة التى أطلقتها دون مساهمة دول أخرى.

ما محطة سكاي لاب الفضائية؟

سكاي لاب هي أول محطة فضاء تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية. كما هي المحطة الوحيدة التي أطلقتها الولايات المتحدة دون مساهمة دول أخرى. وتعتبر سكاي لاب ثاني محطة فضائية تدور في مدار الأرض.

وتم إطلاق سكاي لاب في 14 مايو عام 1973 ليدور حول الأرض على ارتفاع 435 كيلومترا عن سطح الأرض. وتعرض المختبر حين إطلاقه لعدد من المشاكل أهمها انفصال وتحطم معظم الخلايا الشمسية مما عرضه لنقص حاد في الكهرباء.

وقد تم إصلاح المختبر في أول رحلة مأهولة إليه في 25 مايو 1973، وقد تبعها رحلتان مأهولتان في 28 يوليو 1973 و16 نوفمبر 1973، وتم إخلاءه من رواد الفضاء في 8 فبراير 1974. خلال هذه الفترة دار المختبر 2476 مرة حول الأرض في 171 يوم و 13 ساعة. أقيمت فيه 2000 ساعة من الاختبارات العلمية والطبية التي تهدف إلى معرفة تأثير أنعدام الجاذبية على رواد الفضاء. وفي 11 يوليو عام 1979 فقد سكاى لاب ارتفاعه ودخل إلى غلاف الأرض وسقط.

وحتى عام 2020، كانت سكاي لاب المحطة الفضائية الوحيدة التي أدارتها الولايات المتحدة دون شركاء، ثن خطط إطلاق محطة فضائية دائمة في عام 1988، ولكن الغي التمويل واستبدل المشروع باشتراك الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية عام 1993.