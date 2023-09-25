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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس مهرجان شباب الجنوب يلتقي محافظ قنا لمناقشة خطة الدورة الثامنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، اللواء الدكتور أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، بمبنى المحافظة، لمناقشة خطة الدورة الثامنة من المهرجان، التى تقام خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل، برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة قنا. 

وأعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن سعادته بإقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب في محافظة قنا هذا العام.  
وقال الداودي، إن المهرجان حقق نحاحا كبيرا خلال دورته السابعة الماضية، خاصة في القرى والنجوع، مضيفا أن المهرجان سيجد كل الدعم بكل الامكانيات المتاحة حتى يخرج في أحسن صورة له على مدار تاريخه المسرحي المشرف.
ومن جهته قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان تتوجه بالشكر للواء أشرف الداودى محافظ قنا، على دعمه الكبير للمهرجان، والذى استطاع أن يصل إلى أماكن وقرى بعيدة يقام فيها فعاليات فنية وثقافية لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الدورة الثامنة والتى تتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة فى صعيد مصر.

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