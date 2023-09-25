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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد خالد صالح في ذكرى وفاة والده: "اللهم اجمعني معه على خير"

أحمد خالد صالح ووالده
أحمد خالد صالح ووالده
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حرص الفنان أحمد خالد صالح على نشر صورة والده لإحياء ذكرى وفاته التاسعة التي تصادف اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: "أبي الحبيب، اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرًا، اللهم أكرمهم بكرمك وأنت الكريم".

وتابع: "واعفُ اللهم عنهما بعفوك ورحمتك، اللهم أنزل عليهم الرحمات، وارفعهم، اللهم اجمعني وإياهم يا رحيم على خير إلى أن ألقاك يا والدي".

وفي هذا السياق رحل الفنان خالد صالح عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014، بعد أن قدم تاريخًا حافلًا من الأعمال الفنية كما أنه حاز على جائزة أوسكار في عام 2003 خلال أدائه الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم "نيمو".

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خالد صالح ذكرى وفاة
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