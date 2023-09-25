بالصور.. حفل تكريم مدير عام الموارد البشرية بجامعة الفيوم

شهد الدكتورمحمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، حفل تكريم ماجد عبدالسميع مدير عام الموارد البشرية لبلوغة سن المعاش.

وجاء ذلك بحضور أحمد رشاد أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية والسادة مديري العموم ومديري الإدارات المختلفة وعدد من الإداريين وذلك اليوم الإثنين.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري أن اليوم هو يوم تكريم شخص يجتمع الجميع على حبه وتقديره، فهو مثال يحتذى به في القيم والالتزام والأخلاق، وله بصمة واضحة في الجامعة خلال مسيرته متمنيًا له التوفيق والسداد.

وأشار الدكتور عرفة صبري أن اليوم يعد يومًا لرد الجميل لمن أعطى وأخلص فى عمله، مشيدًا بمشهد الحضور من كافة الإدارات مما يدل على الترابط الأسري بين أعضاء الجهاز الإداري الذين ترتقي الجامعة بمجهوداتهم، مقدمًا الشكر إلى ماجد عبد السميع لما قدمه للجامعة من جهد وأن يوفقه الله لما هو قادم.

وقال الدكتور عاصم العيسوي أن الجامعة دائمًا تحرص على تكريم كل من بذلوا جهدًا للارتقاء بجامعتهم، وماجد عبدالسميع يمثل نموذجًا للخلق والنزاهة والشفافية طوال مسيرته العملية متمنيًا له الصحة والعافية والتوفيق.

ومن جانبة، قدم أشرف الغندقلي الشكر إلى ماجد عبدالسميع كأحد أبناء الجامعة بعد نهاية مشوار وظيفي مشرف، مؤكدًا أن التكريم يعلي من قيم الولاء للجامعة ويظل فى الذاكرة بعد ترك الخدمة الوظيفية، مشيدًا بدور مدير عام الموارد البشرية المتميز طوال حياته الوظيفية، لما قدَّمه من تفانٍ وإخلاص في العمل متمنيًا له حياة سعيدة موفقة.

وأعرب ماجد عبدالسميع عن سعادته لما لمسه من حب وتقدير من قيادات الجامعة وزملائه الإداريين، مضيفًا أن اليوم هو من أصعب الأيام على نفسي بعد مسيرة عملية امتدت ل ٣٤ عامًا قضيتها في حياتي العملية، ولم أبخل خلالها بجهد مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة والسادة النواب وأمين الجامعة وللحضور لما لمسه من حب وحفاوة معربًا عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها من الجميع.

وقام نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة ومديرو العموم والادارات بإهداء ماجد عبد السميع مدير عام الموارد البشرية عددًا من الهدايا التذكارية تقديرًا لمسيرته العملية.

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