ads
الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع في مباراة أرتا سولار

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت الجهات الأمنية على حضور ٣٠ ألف مشجع لمباراة فريق الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي  في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وتقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بالشكر للجهات الأمنية .

وأكد المدير التنفيذي لنادي الزمالك  في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازره اللاعبين خلال المباراة المرتقبة. 

وأضاف ، أن الجميع لديه ثقة  كبيره في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية والتأهل  إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وأرتا سولار يوم الجمعة المقبل بالقاهرة في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما خسر الزمالك مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 .

ads
الزمالك أرتا سولار الجيبوتي كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى
ads