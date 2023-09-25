الزمالك يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع في مباراة أرتا سولار

وافقت الجهات الأمنية على حضور ٣٠ ألف مشجع لمباراة فريق الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بالشكر للجهات الأمنية .

وأكد المدير التنفيذي لنادي الزمالك في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازره اللاعبين خلال المباراة المرتقبة.

وأضاف ، أن الجميع لديه ثقة كبيره في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وأرتا سولار يوم الجمعة المقبل بالقاهرة في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما خسر الزمالك مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 .